Napoli-Inter è Conte vs Gattuso: fatica, fame e cura dei particolari – GdS

Napoli-Inter metterà di fronte Gennaro Gattuso e Antonio Conte: due allenatori votati al sacrificio e ad un approccio meticolosamente cerebrale alla partita. Tra nerazzurri e partenopei sarà una sfida molto delicata, da gestire su diversi binari

UOMINI – Gli universi di Antonio Conte e Gennaro Gattuso sono legati. Tutto, per loro, è fatica: il calcio, ovviamente, ma anche la vita. Sguardi mai rilassati, occhi inquieti, alla ricerca di qualcosa che non c’è ancora, da perseguire con la tenacia di chi, venendo dal basso, ha già conosciuto i dolori della salita. Conte e Gattuso, prima da giocatori e poi da allenatori, hanno lasciato energie sui campi di mezzo mondo e concepiscono una sola filosofia: quella del lavoro. Prima viene quella e poi si comincia a parlare di gioco, di schemi, di diagonali. Ma se non c’è la disponibilità al sacrificio, cadono le fondamenta del discorso. Napoli-Inter li vedrà di fronte ancora una volta.

VALORI CONDIVISI – Entrambi figli del sud. Uno della Puglia (Conte), l’altro della Calabria (Gattuso), hanno fatto il medesimo viaggio. Da centrocampisti, uno (Conte) più tecnico e più portato alle incursioni offensive e l’altro (Gattuso) più grintoso e meno dotato di talento. Hanno faticato per i compagni, hanno sofferto e imparato a valorizzare la differenza tra l’io e il noi, tra singolo e collettivo. L’Inter e il Napoli sono le squadre specchio dei caratteri di chi le guida. L’Inter è aggressiva, solida, pochi fronzoli e tanta verticalità per cercare di cogliere impreparato il nemico. Il Napoli, che con Gattuso è partito malissimo, si è rialzato dimostrando di aver compreso la lezione del tecnico. Niente di straordinario o di innovativo: una rincorsa alla semplicità, rimuovendo qualsiasi timore nell’abbassarsi in blocco sotto la linea del pallone. Un diktat semplice ma necessario soprattutto nel momento critico, di metà gennaio, quando proprio l’Inter arrivò a violare il San Paolo.

CAMBIO DI ROTTA – Gattuso ha trasmesso semplicità (alla stregua di Conte), che insieme alla fantasia dei suoi calciatori può diventare micidiale per gli avversari. Il fatto che all’allenatore del Napoli sia stato proposto il prolungamento del contratto è la testimonianza di come il lavoro sia apprezzato, nonostante il blackout iniziale. Significa che la strada intrapresa è quella giusta. Gattuso ha accettato una scomessa delicata e, proprio come faceva quando entrava in campo da giocatore, ha chinato la testa e si è messo a correre. La vittoria a San Siro, in Coppa Italia in Inter-Napoli, è finora il punto più alto toccato assieme alla vittoria sulla Juventus in Serie A. Ma, come ripete Gattuso, nulla è stato conquistato.

DENTRO LA PARTITA – Alla sua prima stagione nerazzurra, Conte è riuscito a dare anima e carattere alla sua creatura. Ha perso le due sfide contro la Juventus e probabilmente non è ancora all’altezza della Vecchia Signora. Ma i calciatori hanno sposato idee e progetto con motivazione e impegno. Sia Conte che Gattuso, oltre al culto della fatica, hanno dovuto cambiare l’approccio psicologico dei calciatori alla partita. Accompagnandoli coi movimenti e con una specifica prossemica dalla panchina, i due allenatori hanno trasmesso un modo particolare di vivere l’impegno sul campo. È questo il loro modo di sentire le partite: passionale e intenso. Questa sarà Napoli-Inter, con molti altri ingredienti ad arricchire la principale portata dell’antipasto di Serie A.

