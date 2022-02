Napoli-Inter, Dzeko è il punto fermo dell’attacco nerazzurro: chi con lui?

Napoli-Inter è una sfida importantissima a livello di classifica sia per gli azzurri che per i nerazzurri. La squadra di Inzaghi, reduce dalla sconfitta in campionato con il Milan, sa di non poter fallire il secondo scontro scudetto nel giro di una settimana. Proprio per questo è lecito chiedersi quale sarà la coppia d’attacco dei Campioni d’Italia

SFIDA CRUCIALE – Napoli-Inter, sfida in programma sabato alle ore 18.00 allo stadio “Maradona”, dirà molto sulle aspirazioni scudetto delle due squadre. Mentre gli azzurri di Luciano Spalletti inseguono, trovandosi attualmente a -1 dall’Inter (che ha una partita in meno), i nerazzurri sono chiamati a difendere il primato e ad alzare la testa dopo lo scontro diretto perso con il Milan. L’attacco nerazzurro, al centro di molte critiche negli ultimi tempi, ha dato segni di vita in Coppa Italia con la Roma: Edin Dzeko ha aperto e Alexis Sanchez ha chiuso. Non c’è stata gloria invece per Lautaro Martinez, che non vive uno dei suoi migliori momenti.

SCELTA DELICATA – Chi sceglierà Simone Inzaghi per la super sfida con il Napoli? In condizioni normali la risposta sarebbe scontata, ma visto il momento non brillantissimo il tecnico interista è chiamato ad affidarsi a chi dà più certezze, dunque Dzeko e Sanchez. Il bosniaco, pur non essendo sempre preciso sotto porta, fa un lavoro prezioso in campo ed è l’unico punto fermo anche in vista del match di sabato. Il cileno, oltre ad avere più feeling con il numero 9 rispetto a quanto ne abbia Lautaro Martinez, vive un buon momento di forma e il super gol con la Roma ha dato ulteriore entusiasmo. L’argentino ha il Napoli tra le sue vittime preferite e potrebbe rivelarsi un’ottima arma anche a gara in corso.