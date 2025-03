Napoli-Inter 1-1: brutta ripresa e beffa finale, Billing fa pari all’88’

Napoli-Inter è terminata 1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il film dello scontro diretto per l’appassionante corsa allo scudetto. Questo quello che è successo nel primo tempo.

PARI BEFFA – Se nel primo tempo, il match è molto equilibrato, tant’è che serve una magia di Federico Dimarco a rompere il ghiaccio, nella ripresa l’Inter soffre tremendamente il forcing del Napoli, che si riversa in avanti sin dai primi minuti alla ricerca del pareggio. Dopo dieci minuti, Simone Inzaghi cambia Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu per problemi fisici, facendo entrare al loro posto Benjamin Pavard nell’inusuale posizione di laterale destro e l’ex Piotr Zielinski. Come già provato in settimana negli ultimi scampoli di Inter-Lazio di Coppa Italia, i nerazzurri si dispongono col 4-4-2. Il Napoli domina territorialmente il secondo tempo, spaventando Josep Martinez al 57′ con la conclusione di Stanislav Lobotka. Al 64′, il portiere spagnolo compie un grande intervento: flipper nell’area di rigore dell’Inter e conclusione potentissima di McTominay, che non piega però i guantoni di Pepo. Tre minuti più tardi, Inzaghi decide per un terzo cambio richiamando in panchina Thuram e lanciando il Tucu Correa. All’80, Inzaghi conclude i cambi inserendo de Vrij e Frattesi per Acerbi e Mkhitaryan. Cambiano gli interpreti, ma nel secondo tempo gli attaccanti dell’Inter non tengono un pallone. Ciò non permette alla squadra di respirare, ma al contrario facilita il forcing del Napoli. All’86’, il Napoli trova il pareggio. Inserimento di Lobotka su suggerimento di Lukaku, palla dentro per Billing, che prima si infrange sul miracolo di Josep Martinez, ma in ribattuta fa 1-1.

NAPOLI-INTER 1-1

22′ Dimarco, 88′ Billing