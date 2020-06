Napoli-Inter accoglie il nuovo Eriksen: primo big match da titolare? – GdS

Christian Eriksen è pronto a prendersi l’Inter già da stasera: Napoli-Inter sarà un test fondamentale per lui, se dovesse partire dal primo minuto. Antonio Conte ci sta pensando

NUOVA VITA – Christian Eriksen ha lavorato come un mulo durante la quarantena. Il danese ha sfruttato la lunga pausa per ripresentarsi tirato a lucido. Giusto in tempo per Napoli-Inter, in programma stasera alle 21 al San Paolo. Eriksen ha smaltito il ritardo di condizione rispetto ai suoi compagni. Lo descrivono più tonico, più in palla, forse anche più convinto. Il lavoro prolungato e personalizzato ha dato i suoi frutti, l’inserimento immediato è stato complesso, poi è arrivato fin troppo tempo per prepararsi: non l’ha sprecato. E visto che la qualità dei suoi piedi non è mai stata in discussione, l’Inter ha deciso di inaugurare la ripartenza proprio con Eriksen. Magari dal primo minuto: Antonio Conte sembra molto tentato.

RUOLO CHIAVE – Il danese potrebbe essere titolare nella prima partita di questa mini-stagione, dietro alla coppia Lautaro Martinez–Romelu Lukaku. Nei progetti di Conte, Eriksen dovrebbe associare la coppia d’attacco con il centrocampo, innescandola e moltiplicandone la pericolosità. Napoli-Inter sarà il primo vero big-match per Eriksen, la cui ultima immagine nerazzurra era la panchina di Torino, contro la Juventus. Poi è arrivata la quarantena, passata in gran parte tra le mura del centro sportivo Suning di Appiano Gentile. Per questa semifinale sembra aver vinto il ballottaggio con il recuperato Stefano Sensi, che a inizio anno svolgeva (egregiamente) quella stessa funzione. I due dovrebbero alternarsi, nelle gare ravvicinate di queste settimane, mantenendo alta la qualità ma garantendo anche coperture da centrocampisti.

Fonte: La Gazzetta dello Sport