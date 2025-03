Napoli-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

NAPOLI-INTER 1-1: CURIOSITÀ E DATI STATISTICI DELLA PARTITA

DUE – Napoli e Inter hanno pareggiato entrambi i match della stagione di Serie A per la prima volta dal 2017-2018. In quest’annata, il risultato finale è stato in entrambi i casi di 1-1, mentre 7 anni fa le due compagini pareggiarono ambedue le volte per 0-0.

QUATTRO – Federico Dimarco ha siglato la sua quarta rete in stagione con la maglia dell’Inter. Il difensore nerazzurro è l’unico ad aver messo a segno almeno 4 gol e 4 assist in quest’annata di Serie A.

UNO – Quello di Dimarco è il primo gol su calcio di punizione segnato con il mancino al Maradona da quando lo stadio del Napoli ha assunto questo nome.

DUE – L’Inter ha vinto soltanto 2 delle ultime 7 sfide esterne giocate contro il Napoli. L’ultima nella scorsa annata, quando i nerazzurri hanno sconfitto i partenopei con un netto 3-0. La vittoria precedente risale al 2019-2020, con il successo dei meneghini per 3-1.

ZERO – I tiri in porta dei nerazzurri nel secondo tempo di Napoli. L’assenza di Dimarco ha inciso sulla produzione offensiva dei meneghini nella seconda frazione di gioco.