Napoli-Inter 0-1 al 45′: la perla di Dimarco rompe il ghiaccio!

Napoli-Inter 0-1 dopo i primi quarantacinque minuti di partita (clicca QUI per seguire la live integrale). Ecco quello che è successo nel primo tempo allo Stadio Diego Armando Maradona.

UNA BELLEZZA! – Al Diego Maradona va in scena lo scontro diretto tra Napoli e Inter, che arriva poche ore dopo il pari dell’Atalanta in casa contro il Venezia. Dea che dunque non approfitta del confronto tra le due squadre in vetta alla classifica. Antonio Conte si affida a Gilmour per sostituire Andre Anguissa infortunato; mentre Simone Inzaghi rilancia dal primo minuto sia Calhanoglu che Thuram. Primo quarto d’ora decisamente equilibrato, con la prima occasione che arriva solamente al 18′ con la zampata in area di rigore di Scott McTominay. Facile per Josep Martinez. Ma dopo due minuti, l’Inter sblocca la partita: cross dalla sinistra di Federico Dimarco per l’accorrente Denzel Dumfries. L’olandese anticipa di testa McTominay che lo abbatte in area di rigore. Per Doveri non c’è nulla, che invece ravvisa un’infrazione leggermente fuori area di Lobotka su Calhanoglu. Dalla mattonella ci va Dimarco che trova una traiettoria meravigliosa a battere Meret. Inter in vantaggio a Napoli. Una parvenza di reazione azzurra arriva poco dopo la mezz’ora quando McTominay prova la grande giocata in rovesciata, sbattendo addosso a Bastoni. Al 33′, ci prova l’ex Romelu Lukaku che conclude al volo sul lancio di McTominay, pallone che finisce sull’esterno della rete. L’Inter balla un po’ dietro e un minuto dopo rischia clamorosamente con Raspadori, che sbaglia il controllo sull’uscita a farfalle di Josep Martinez. Forcing del Napoli nel finale di primo tempo, con l’Inter che tiene botta in difesa. Nel finale, salvataggio determinante di Bastoni su Lukaku, servito dal traversone basso di Raspadori. Il primo tempo termina 0-0 dopo 4′ di recupero.

NAPOLI-INTER 0-1 AL 45′

21′ Dimarco