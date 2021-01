Napoli-Fiorentina, rischio rinvio? Possibile posticipo di orario per i tamponi

Fabian Ruiz Napoli

Napoli-Fiorentina è in programma domani alle ore 12.30, ma la positività di Fabian Ruiz al Coronavirus potrebbe spostare l’orario. Sono necessari nuovi tamponi e questo rischia di dover far slittare il calcio d’inizio. Ad annunciarlo è Sky Sport.

IL RISCHIO – Nel tardo pomeriggio di oggi, alla vigilia della partita con la Fiorentina, il Napoli ha annunciato la positività di Fabian Ruiz al Coronavirus. Il centrocampista spagnolo, fino a poche ore fa, era quasi certo del posto, ora devono cambiare i piani di Gennaro Gattuso. Come segnala Sky Sport, però, a seguito del caso riscontrato gli azzurri dovranno sottoporsi a nuovo tampone in questi minuti. L’esito è atteso intorno alle 9.30 di domani mattina, ma non è da escludere un ritardo nei risultati. Se anche solo una piccola parte del gruppo squadra non dovesse avere l’esito in tempo è possibile che ci sia un posticipo di qualche ora, comunque senza cambiare il giorno. Napoli-Fiorentina per ora è confermata alle 12.30, ma nell’immediato prepartita si attendono altre notizie.