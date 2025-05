Il Napoli come l’Inter finalista di Champions League: la pagliacciata è servita!

La pagliacciata è servita: il secondo tempo di Napoli-Cagliari sarà visibile in chiaro sulla Rai. Lo scudetto degli azzurri al pari dell’Inter in finale di Champions League.

BARZELLETTA – Mancano esattamente due giorni a venerdì 23, data ultima per la corsa scudetto: il Napoli ospita in casa il Cagliari al Diego Armando Maradona, mentre l’Inter sarà ospite allo Stadio Sinigaglia di Como. Sono stati giorni abbastanza turbolenti, dove non sono mancate anche tutta una serie di figure e retroscena un po’ barbine. Da De Laurentiis che voleva far giocare la partita di domenica, allo stessa richiesta del patron azzurro al Viminale per impedire ai tifosi del Cagliari di raggiungere il Maradona, in maniera tale da rendere accessibile ai tifosi di casa anche il settore ospiti. Fino a questa nuova ultima e clamorosa trovata: il secondo tempo del Napoli contro i sardi visibile sulle reti Rai. E la pagliacciata è servita. Praticamente il probabilissimo scudetto del Napoli, a cui basta vincere per conquistare il quarto alloro nazionale, verrà trattato come evento nazionale di portata pubblica. Come se l’Italia si fermasse per vedere l’Alberto Tomba o lo Yannick Sinner di turno. O banalmente la Nazionale di calcio.

Il Napoli in chiaro sulla Rai meglio dell’Inter finalista di Champions League?

IL SENSO? – Il Napoli in chiaro, dunque, viene paragonato anche all’Inter finalista di Champions League. Inter vera e unica rappresentante del calcio italiano in Europa, che giustamente si merita la trasmissione in chiaro (avverrà su TV8). Ma il Napoli rappresenta un intero paese? Qual è il senso logico di trasmettere la partita che può valere lo scudetto di una squadra in chiaro? In passato è stato già fatto? No, ovviamente! Il Napoli come la Nazionale di calcio? Insomma, un’altra figuraccia sta per essere servita. Venerdì il campionato, almeno per quanto riguarda lo scudetto, volgerà finalmente alla sua conclusione. Per quest’anno può bastare così.