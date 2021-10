Napoli, che sofferenza! Zielinski decide il derby. Spalletti primo

Si è appena concluso il derby di Campania tra la Salernitana e il Napoli. La sfida – valida per l’undicesima giornata della Serie A 2021/2022 ha visto il successo per 1-0 degli azzurri di Spalletti. Decide Zielinski

REPORT – Match complicato per il Napoli di Luciano Spalletti, con i padroni di casa – spinti dal pubblico dell’Arechi – chiusi e pronti a ripartire sfruttando l’esperienza e la classe di Franck Ribery. Gli azzurri soffrono e sbloccano il match solo al 61′ con Piotr Zielinski dopo un’azione confusa in area. Il vantaggio arriva un solo minuto dopo il doppio cambio con l’uscita di Dries Mertens e l’ingresso in campo di una prima punta vera come Andrea Petagna. La gara sembra indirizzarsi quando – dopo l’intervento del VAR – Grigoris Kastanos viene espulso giustamente per un brutto fallo su Andre Zambo Anguissa. La Salernitana non molla e al 77′ è ristabilita la parità numerica per un fallo da ultimo uomo di Kalidou Koulibaly. I granata spingono e al 95 con Riccardo Gagliono hanno la palla del pareggio, ma l’ex Parma calcia alto con Ospina battuto. È l’ultima occasione del match con gli azzurri che vincono e mentengono il primo posto in classifca.

CLASSIFICA – Con questo risultato il Napoli sale a quota 31 in classifica confermando il primo posto in attesa del Milan che affronterà alle 20.45 la Roma all’Olimpico. Salernitana che invece resta penultima a quota 7.