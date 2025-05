Napoli-Cagliari, bus scoperto e partita in chiaro! La situazione

In vista dell’ultima partita a Napoli contro il Cagliari, il comune del capoluogo campano attraverso facebook ha diramato ulteriori novità.

NAPOLI – In vista dell’ultima partita di campionato tra Napoli e Cagliari, il prefetto del capoluogo campano ha l’ok per trasmettere parte della partita al Maradona. Questo, con alcuni dettagli utili sulle prossime ore diramate dal comune partenopeo. Come scritto dal consigliere del comune di Napoli Fulvio Fucito, sui propri canali social, nelle ultime ore è arrivato l’ok che aspettavano: «Il prefetto ha ottenuto che il secondo tempo della partita sia visibile in chiaro sulla rete televisiva nazionale. Mentre il Sindaco Manfredi si è attivato affinché la squadra con autobus bipiano il 26 alle ore 15 percorra il lungomare per salutare i tifosi con percorso protetto».