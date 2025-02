Il Napoli cade a Como e l’Inter è ufficialmente la nuova capolista!

Caduta del Napoli sul campo del Como per 2-1. Adesso l’Inter è ufficialmente prima in classifica. Nel prossimo turno lo scontro diretto. Nerazzurri 57, azzurri 56.

CADUTA – Al Sinigaglia di Como, fari puntati sulla partita delle 12.30 tra i padroni di casa e il Napoli. Gli azzurri giocano con la pressione di rispondere all’Inter, che nella serata di ieri, battendo il Genoa, ha trovato il sorpasso in classifica salendo al primo posto. Fabregas si affida al talentuosissimo Nico Paz, ragazzo seguito dal club nerazzurro, e all’elettrico Diao. Mentre Antonio Conte va con Politano, Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. Il match si sblocca subito al sesto minuto e in modo incredibile: retropassaggio di Rrahmani verso Meret, che si trova fuori dai pali e la palla finisce clamorosamente in rete. Un episodio simile a Radu in quel famoso Bologna-Inter nell’aprile del 2021. La reazione però del Napoli non si fa attendere e al 17′ Raspadori pareggia i conti sfruttando anche un abbagglio della difesa comasca. Nel finale di primo tempo, occasione per Diao che calcia però al lato da ottima posizione. Nella ripresa, il Como sale in cattedra, con il Napoli che soffre tanto il ritmo della squadra di Fabregas. Anche se al 65′ è sui piedi McTominay la prima vera grande chance del secondo tempo, ma serve un favoloso Butez a dire di no allo scozzese. Al 76′, il Como va di nuovo in vantaggio: imbucata da urlo di Paz e precisa conclusione di Diao a battere Meret. Nel finale, il Napoli prova l’arrembaggio ma il Como riesce a portare a casa i tre punti. Sorride ovviamente l’Inter che mantiene il primo posto e si presenterà a Napoli-Inter da capolista.

COMO-NAPOLI 2-1

6′ Autogol Rrahamni, 17′ Raspadori (N), 76′ Diao