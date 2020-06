Napoli al lavoro in vista della sfida all’Inter, domani di nuovo in campo

Come riportato dal sito ufficiale della società, il Napoli tornerà domani in campo per l’allenamento in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Inter.

AL LAVORO – Prosegue il lavoro del Napoli sotto gli occhi di Gennaro Gattuso, in vista della sfida valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo l’allenamento di ieri, con esercitazioni di tattica e partita a campo intero, il tecnico oggi ha concesso ai giocatori una giornata di riposo. Domani i giocatori saranno di nuovo in campo per iniziare la settimana che porterà alla sfida di sabato 13 giugno contro la squadra nerazzurra, guidata da Antonio Conte. I padroni di casa partono con un vantaggio di 0-1 dopo il risultato ottenuto a San Siro, grazie alla rete di Fabian Ruiz.