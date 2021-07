Nandez all’Inter trattativa in corso: accordo tra giocatore e club

Nathan Nandez potrebbe vestire la maglia dell’Inter. Come riporta Alfredo Pedullà arrivano conferme sull’accordo di massima tra club nerazzurro e giocatore

ACCORDO − Continua la trattativa per portare Nathan Nandez all’Inter. Il giocatore uruguaiano sembra essere la prima scelta dei nerazzurri per sostituire Achraf Hakimi ceduto al Paris Saint-Germain. Il centrocampista del Cagliari, attualmente in vacanza dopo la Copa America, può lasciare la Sardegna per arrivare alla corte di Simone Inzaghi. Come sostiene Alfredo Pedullà, arrivano conferme su un accordo di massima tra giocatore e Inter.