Nandez-Inter al momento no, altri due nomi sul taccuino. La situazione

Nandez al momento non è in orbita Inter. I nerazzurri, comunque, hanno sul taccuino altri due giocatori. Comunque vada, se la Beneamata si muoverà sul mercato lo farà a sinistra

ULTIME − Tra pochi giorni inizierà ufficialmente il mercato. Come riporta Alfredo Pedullà, i nerazzurri si muoveranno soltanto in caso di doppia cessione, Vecino-Kolarov. Gli occhi dei dirigenti interisti sono puntati a rafforzare la fascia sinistra: «Inter: al momento non ci sono margini per Nandez, neanche trattative – almeno oggi- per Fares. Piace Digne, ripetiamo: se parte Vecino (ma anche Kolarov) qualcosa può accadere sulla fascia sinistra e non a destra».