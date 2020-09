Nainggolan sorridente: l’Inter conferma il suo numero di maglia

Nainggolan è ancora al centro dei pensieri del Cagliari sul mercato, ma l’Inter non ha intenzione di cedere il centrocampista a cuor leggero. I nerazzurri hanno pubblicato sul loro profilo ufficiale di Tik Tok un video per comunicare (anzi, confermare) il numero di maglia scelto dall’ex Roma (qui l’annuncio prima di Inter-Lugano)

NUMERO DI MAGLIA – Radja Nainggolan potrebbe essere una risorsa importante per Antonio Conte nella stagione che sta per iniziare. L’Inter, in attesa dei possibili sviluppi di mercato, ha sviluppato un bel video per comunicare ai tifosi il numero di maglia di Nainggolan. Il centrocampista conferma il 44, utilizzato già nelle ultime uscite in amichevole.