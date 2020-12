Nainggolan sempre piÃ¹ escluso: non convocato per Verona-Inter (+altri 2)

Nainggolan sempre più escluso: non convocato per Verona-Inter...

Nainggolan sempre più escluso: non convocato per Verona-Inter (+altri 2)

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Secondo le ultime notizie che arrivano da “Sky Sport”, sono tre i giocatori non convocati da Antonio Conte per Verona-Inter. Tra questi anche Radja Nainggolan, che ha lasciato il ritiro ed è ormai sempre più ai margini del progetto tecnico nerazzurro.

NON CONVOCATI – Sono tre i giocatori esclusi da Verona-Inter. Due obbligati, a causa degli infortuni. Il terzo, invece, è un Radja Nainggolan ormai sempre più ai margini del progetto tecnico nerazzurro. Questi gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile: «Non sono convocati Sanchez e Pinamonti, ma anche Nainggolan che ha lasciato il ritiro della Pinetina. Una conferma di come il belga non rientri nelle gerarchie delle scelte, in attesa di capire cosa può succedere alla ripresa».