Nainggolan, non c’è accordo tra Inter e Cagliari. Quale futuro per il belga?

Radja Nainggolan Cagliari-SPAL

Gianluca Di Marzio riporta l’esito dell’incontro odierno tra la dirigenza dell’Inter e Tommaso Giulini, numero uno del Cagliari. Oggetto del meeting: il futuro di Radja Nainggolan

DISTANZA – Radja Nainggolan resta all’Inter. Almeno per ora. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, Inter e Cagliari non hanno trovato l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo del belga, che adesso trova ragionare sul proprio futuro da un’altra prospettiva.