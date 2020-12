Nainggolan: “All’Inter tutto me stesso, purtroppo pochi minuti. Ma grazie”

Nainggolan torna a parlare, a ventiquattro ore dalle dichiarazioni polemiche al suo arrivo all’aeroporto di Elmas (vedi articolo). Lo fa sul suo account Instagram, dove ringrazia l’Inter per avergli concesso l’opportunità di tornare in prestito al Cagliari.

IL SALUTO – Bilancio di fine anno per Radja Nainggolan: “Un 2020 che si sta per concludere. Una stagione con tanti alti e bassi al Cagliari comunque con qualche soddisfazione. Poi tornando all’Inter mettendo tutto me stesso a disposizione ma purtroppo con pochi minuti a disposizione anche se ho dato tutto me stesso. Quello che mi piace di più è divertirmi sul campo e per questo ringrazio l’Inter per questa nuova possibilità al Cagliari. Speriamo che il 2021 mi farà di nuovo divertire sul campo giocando a calcio come piace a me. Faccio un grosso in bocca al lupo all’Inter e a tutti i miei compagni di quest’inizio anno… ⚫️🔵… e sopratutto per tutte le persone che hanno trovato difficoltà in questo 2020 (causa COVID) auguro un splendido 2021…”