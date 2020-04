Nainggolan: “Inter, potevo dire la mia e speravo in un’occasione. Ritorno…”

Radja Nainggolan – centrocampista dell’Inter attualmente in prestito al Cagliari – ha parlato in una diretta “Instagram” insieme al tennista di fede nerazzurra Fabio Fognini della sua esperienza a Milano. Il belga ha anche parlato della decisione della società di cederlo in estate.

POSSIBILITÀ – Torna a parlare della sua esperienza all’Inter il centrocampista Radja Nainggolan, che in estate è stato ceduto in prestito al Cagliari: «Io sono molto legato alle piazze dove sono stato. A Roma è stata un’esperienza unica, ma il mio carattere mi ha fatto cambiare piazza. Poi sono andato all’Inter, dove ho trovato l’allenatore che mi ha voluto. sono stato sfortunato perché sono arrivato con tanto entusiasmo ma mi sono fatto male e ho avuto abbastanza problemi. Vedendo le statistiche però posso essere abbastanza soddisfatto, anche se posso fare meglio. Speravo in una possibilità che però non è arrivata, però sono scelte che si possono condividere. Ho altri due anni di contratto, però vediamo perché l’Inter è cambiata tanto quest’anno. Penso che il mio potevo ancora dirlo. Io nello spogliatoio non ho avuto problemi, ho legato con tutti e sento ancora tutti perché ho un carattere molto semplice e mi faccio voler bene. Brozovic è molto più matto di me, ma se la copre bene lui. Si tratta anche di uno dei migliori giocatori con cui ho giocato, mi piace davvero molto».