Nainggolan: «Inter, in ritiro con solo le scarpe. Dato priorità al Cagliari»

Nainggolan torna a parlare. Dopo l’addio all’Inter, con tanto di rescissione consensuale, e il mancato ritorno al Cagliari in favore dell’Anversa, il belga è intervenuto a “Radiolina” durante la trasmissione radiofonica Il Cagliari in diretta

SPIEGAZIONE – Radja Nainggolan ha raccontato la sua versione dei fatti: «Ho dato la priorità al Cagliari, sono tornato all’Inter perché dovevo tornare per la preparazione a Cagliari, a parole. Sono andato all’Inter con un paio di scarpe: tutta la mia roba da calcio è stata spedita dal magazziniere del Cagliari qua in Belgio, avevo lasciato tutto. Volevo tornare: non è per parlare di cifre, perché non sono il tipo, ma avevo un contratto pesante all’Inter. Mi è stata fatta un’offerta più bassa, io avevo risolto con l’Inter e da dieci giorni ero senza squadra. Per rimanere in forma non potevo aspettare mesi: dovevo fare una scelta. Ero con Dalbert a inizio stagione all’Inter, aveva lo stesso obiettivo mio che era andare via. Gli chiedevo ogni giorno cosa avrebbe fatto, anche io sperando di andare a Cagliari. Gli dicevo che si poteva rilanciare e che la famiglia si sarebbe trovata bene».