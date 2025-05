Nainggolan: «Sono contro la droga! Dai tifosi Inter schiaffo in discoteca»

Stefano Corti e Riccardo Messa hanno intervistato in Belgio l’ex giocatore di Inter e Roma, Radja Nainggolan. Tra i tanti aneddoti, il centrocampista belga ha parlato anche delle cavolate fatte a Milano nell’intervista a Le Iene.

ERRORI – Radja Nainggolan, ex giocatore di Inter, Roma e Cagliari, in una lunga intervista rilasciata a Le Iene. Tra i tanti racconti e aneddoti, il centrocampista belga ha ricordato anche un passaggio delicato mentre giocava a Milano con l’Inter. Queste le sue parole su Italia 1: «Quando ero ragazzino ho fatto tante cazz.ate, risse e furti. Ho intrapreso quella strada perché non avevo nulla. Ma cercavo di portarmi a casa qualcosa. La mia fortuna è stata quella di andare via a sedici anni, altrimenti non so come sarei finito. Una volta al casinò ho perso quasi 200 mila euro in una sola sera. Speravo solo che arrivasse lo stipendio del mese dopo per riprenderli, io lo facevo per sentire l’adrenalina. Ho scommesso anche su siti illegali. Droga? Io sono contro, ma mi hanno descritto come Escobar. Quei ragazzi sono miei amici, quello che fanno nella vita sono problemi loro non miei. La droga non c’entra nulla, era solo un prestito».

Nainggolan, gli errori a Milano e il rapporto con i tifosi

SCHIAFFO – Nainggolan poi, racconta anche un curioso retroscena di quando giocava a Milano con la maglia dell’Inter. Queste le sue parole: «Dopo una partita andata male, sono andato in un locale per festeggiare il compleanno di un amico. Al tavolo arrivarono degli ultras dell’Inter e uno mi diede uno schiaffo. Ho solo incassato. Ma ho sempre vissuto così, con la mia libertà».