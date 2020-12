Nainggolan già a Cagliari: ultimo passaggio prima dell’ufficialità

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Radja Nainggolan è atterrato a Cagliari, dove inizierà la sua terza esperienza in rossoblu. Mancano gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità, tra cui le visite mediche.

ULTIMI PASSI – Radja Nainggolan è ufficialmente vicino all’inizio della sua terza esperienza al Cagliari. Il belga è atterrato nel tardo pomeriggio di oggi in Sardegna, e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche. L’ufficialità non arriverà tuttavia prima del 4 gennaio, pertanto non potrà scendere in campo coi rossoblu già domenica 3 (contro il Napoli alle 15). A breve, arriveranno le sue prime parole all’inviato di Inter-News.

Fonte: Inter-News.it