Nainggolan, l’assenza è davvero un problema? Un dato

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan

Radja Nainggolan salterà Sassuolo-Inter per un affaticamento (vedi report), ma forse è un “falso” problema. Il suo contributo in questa stagione è già ben chiaro.

ESCLUSO – Radja Nainggolan è tornato ad essere un giocatore dell’Inter, ma molti tendono a dimenticarsene. Anche e soprattutto per lo scarso utilizzo che Antonio Conte ne fa. Dall’inizio della stagione, il belga ha giocato a malapena 45 minuti. Solo cinque presenze stagionali, con la più lunga alla prima, contro la Fiorentina. Ben sedici minuti in campo per il belga, che poi ne ha giocati al massimo dodici. Non è mai stato una vera alternativa neanche nei periodi peggiori, con Roberto Gagliardini fuori per Covid-19, o Stefano Sensi ancora infortunato. Conte non crede in Nainggolan, non lo vede come un’alternativa, e lo scarso apprezzamento è reciproco. In estate il belga aveva fatto di tutto per rimanere a Cagliari, ma i due club non hanno trovato l’accordo. Difficile ipotizzare se i discorsi possano riaprirsi a gennaio, considerando che l’Inter deve ancora ammortizzare circa 10 milioni dal suo acquisto nel 2018.