Nainggolan: “All’Inter non ho avuto possibilitÃ , pazienza”

Nainggolan: “All’Inter non ho avuto possibilità, pazienza”

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Per Radja Nainggolan è giornata di visite mediche necessarie per il suo trasferimento in prestito secco dall’Inter al Cagliari

DICHIARAZIONI – Queste le parole ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.com” da parte di Radja Nainggolan prima di fare il suo ingresso a Villa Stuart per le visite mediche precedenti al suo passaggio dall’Inter al club rossoblù. «Sei contento di tornare per la terza volta al Cagliari? Eh certo, però non è ancora ufficiale. Rimpianti per come è andata con l’Inter? Mi sono messo a disposizione ma non ho avuto possibilità, pazienza».

Fonte: Dario Marchetti – TuttoMercatoWeb.com