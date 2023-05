Nacho, un mix di esperienza e duttilità: l’Inter lo vuole. Ecco chi è!

L’Inter ha messo gli occhi su Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid. Il giocatore va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Lo spagnolo è un mix di esperienza e duttilità

SEMPRE A ZERO − C’è Nacho per l’Inter. In estate partirà Milan Skriniar in direzione PSG. Dunque, per il club è lecito guardarsi attorno. Come riferito nelle ultime ore (vedi articolo), il nuovo nome per la difesa è proprio quello di Nacho, difensore di 33 anni del Real Madrid. Il giocatore di Carlo Ancelotti andrà in scadenza il 30 giugno 2023. Per l’Inter si potrebbe trattare dell’ennesimo acquisto a parametro zero dopo quelli messi in sequenza ultimamente: Calhanoglu, Acerbi, Mkhitaryan, Dzeko (quasi a zero), Onana. Ma chi è Nacho e perché l’Inter lo ha opzionato come possibile nuovo difensore per la prossima stagione.

Nacho, una vita al Real Madrid

ORIGINI E TROFEI − Nacho è proprio un ragazzo Blancos in tutto e per tutto. Dalla trafila nelle giovanili delle Merengues fino alla prima squadra, una vita con la maglia del Real Madrid addosso. Dopo gli inizi nel Real Castilla, l’esordio con la prima squadra arriva nel 2011 contro il Valencia al Mestalla. In panchina un ex nerazzurro come José Mourinho. Nacho inizia a guadagnare sempre più posizioni stagione dopo stagione tanto da imporsi in prima squadra assiduamente dalla stagione 2012/13. Con la maglia del Real Madrid si riempie di trofei portando a casa 2 coppe di Spagna, 3 Liga, 4 Supercoppe Spagnole, 5 Champions League, 4 Supercoppe Europee e 5 Mondiali per Club. Praticamente vive appieno tutta l’epopea di Ancelotti-Zidane-Ancelotti. La sua miglior stagione in termini anche di presenze è stata proprio quella dell’anno passato conclusasi con la vittoria della tredicesima Champions League per il Real Madrid. Ben 42 presenze e totali e tre gol. Nacho ha peraltro giocato la finale di Saint-Denis contro il Liverpool da titolare a sinistra. Insomma, per esperienza e vittorie non è secondo a nessuno.

DUTTILITÀ − Oltre alla grande esperienza, Nacho abbina una caratteristica fondamentale per un difensore moderno: la duttilità. Lo spagnolo è infatti in grado di giocare in tutti e quattro i ruoli della difesa: centrale destro, sinistro e terzino sia destro che mancino. Praticamente un Darmian o un D’Ambrosio versione madrilena. Avere in squadra un giocatore così può soltanto far piacere ad un allenatore come Simone Inzaghi. In carriera sono state più le partite da difensore centrale, ben 254. Inoltre ha ancora importanti doti atletiche e acrobatiche nonché un potente tiro dalla distanza. Non a caso, la sua sforbiciata da fuori area contro il Leonesa nel 2016 fu nominata gol dell’anno della Liga. Nacho è sicuramente un giocatore da Inter, da capire se il giocatore accetterà di lasciare Madrid per approdare a Milano e in Serie A.