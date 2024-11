Il muro Inter sta per rialzarsi: c’è un dato! Record in Europa – CdS

La difesa dell’Inter è in netta fase di miglioramento e contro l’Arsenal la riprova. In Europa, la squadra di Simone Inzaghi ha numeri eccezionali e anche in Italia il vento sembra cambiato.

PRIMA IN EUROPA – In questo inizio di stagione, l’Inter ha fatto vedere una tendenza alquanto paradossale: zero gol subiti in Champions League e ben 13 in campionato. Questione di testa? Può darsi, ma anche il livello del campionato non è da meno, come ci ha raccontato ieri l’ex Arturo Di Napoli. In Europa, la squadra di Simone Inzaghi detiene un personalissimo record, insieme all’Atalanta: infatti, le due italiane sono le uniche squadre a non aver subito neanche un gol in Champions League durante le prime quattro giornate. Ma, a proposito della Beneamata, il trend sta migliorando anche in Italia.

L’Inter sta ritornando pure in difesa: in Serie A ultimi numeri positivi

TREND – Infatti, a parte i quattro gol presi dalla Juventus, in Serie A l’Inter ha conquistato tre clean sheet nelle ultime quattro uscite. Sia contro Roma, Empoli e Venezia, Sommer non si è dovuto piegare per prendere la palla dalla propria porta. Ciò significa, che il muro nerazzurro sta per ritornare e che il vento finalmente sta cambiando. Domenica ci sarà il Napoli di Antonio Conte e Romelu Lukaku. Un altro grande banco di prova, che potrà confermare questa tendenza in miglioramento dei campioni d’Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno