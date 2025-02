Moviola Milan-Inter (1-1): Chiffi e VAR non vedono un rigorone! – CdS

La moviola di Milan-Inter, derby finito 1-1 nonostante il dominio dei nerazzurri nella ripresa, non può che concentrarsi sul clamoroso rigore non dato alla squadra di Simone Inzaghi. L’analisi del Corriere dello Sport.

ARBITRAGGIO – Una prestazione macchiata da un errore grosso quanto un palazzo a dieci piani quella Daniele Chiffi nel derby di ieri tra Milan e Inter. Il terzo derby stagionale tra le due squadre milanesi è finito in parità con la squadra di Simone Inzaghi, che dopo tre pali e tre gol cancellati, ha strappato il pari solamente al 92′. Un gol liberatorio quello di de Vrij su assist del neo-arrivato Nicola Zalewski. Ma il Corriere dello Sport realizza un focus anche sull’arbitraggio di Chiffi e soprattutto del VAR Di Paolo. Secondo il quotidiano romano, l’arbitro patavino sbaglia solamente nell’episodio del clamoroso rigore non concesso all’Inter per fallo di Pavlovic su Thuram. La moviola di Milan-Inter continua di seguito.

La moviola di Milan-Inter 1-1: clamoroso rigore non dato da Chiffi e VAR

MOVIOLA – L’episodio più clamoroso della partita è appunto al 29′ del secondo tempo: Thuram parte in volata con Pavlovic, che non riesce a tenerlo, il quale viene poi aiutato in scivolata dall’intervento sul pallone di Theo Hernandez. Ma prima del tackle del difensore francese, si nota una bella e vistosa pedata di Pavlovic sul polpaccio di Thuram. L’episodio è in area di rigore e quindi era fallo tutta la vita. Ma né Chiffi né tantomeno il VAR da Lissone riescono a vederlo. Per il resto, l’arbitro di Padova al 35′ non vede un angolo solare a favore dell’Inter e poi annulla la terza rete interista per presunto fallo di Dumfries su Theo Hernandez. I primi due erano ovviamente da annullare perché in fuorigioco. Il Corriere dello Sport dà 5,5 a Chiffi e 5 al VAR.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati