Mourinho: “Triplete Inter? Ricordo tutto! Vuol dire una cosa”

Mourinho ha rilasciato un’intervista ad Aurelio Capaldi per Rai Sport, che andrà in onda nella giornata di domani in occasione del decennale del Triplete dell’Inter. Nel corso di “TG Sport Sera” su Rai 2 ne è andato in onda un breve estratto: queste le parole del portoghese.

LA RICORRENZA – José Mourinho non dimentica affatto il Triplete dell’Inter dopo dieci anni, anzi: «Ricordo tutto, ricordo tutti i dettagli. Quando dopo dieci anni uno si ricorda assolutamente tutto è perché è stata una cosa troppo profonda, troppo emozionale, che è andata più lontano di quello che è il calcio».