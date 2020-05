Mourinho: “Inter è famiglia! Svolta Champions? Kiev. Manchester 2009…”

José Mourinho, ex allenatore dell’Inter entrato nella leggenda per la conquista dello storico triplete nel 2010, oggi a dieci anni di distanza racconta, ancora una volta, le gesta di quella squadra entrata definitivamente nella storia. Di seguito parte della lunga intervista rilasciata ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”.

INTER FAMIGLIA – José Mourinho racconta il suo rapporto con l’Inter, diverso da tutte le altre squadre. Per lui l’Inter è speciale: è famiglia. Di seguito qualche aneddoto raccontato dal tecnico portoghese: «Il meglio in carriera l’ho dato dove ero a casa, dove sentivo le emozioni del mio gruppo, dove sono stato al duecento per cento con il mio cuore: più una persona che un allenatore. Per questo a Madrid ero più felice di vivere la felicità degli altri, da Moratti all’ultimo dei magazzinieri, della mia stessa felicità: io una Champions l’avevo già vinta. Mi è capitato di pensare prima a me che agli altri: all’Inter, mai. Questo succede in una famiglia: quando diventi padre, capisci che c’è qualcuno più importate di te, e passi al secondo posto. Gruppo whatsapp? Dieci anni dopo siamo ancora tutti insieme. Proprio l’altro giorno ho parlato con Alessio, ai miei tempi era autista del club: dove e quando succede che un allenatore che va via, dieci anni dopo parla ancora con un autista? Mai. Questa è l’Inter per me: questa è la mia gente. L’empatia dipende dalla capacità di accettarmi per come sono, è come un puzzle: all’Inter c’era gente che aspettava uno come me per completare quel puzzle. Io sono originale. Sono stato anche una testa di cazzo, però ero io. Quando? Soprattutto dopo la sconfitta a Bergamo per 3-1, capii di aver ferito i loro sentimento dopo avergli detto che avevano vinto degli scudetti di merda. Mi scusai».

A KIEV – Mourinho racconta cosa disse alla squadra in Dinamo Kiev-Inter di UEFA Champions League: «Possiamo essere eliminati ma non così”. Però poi abbiamo cambiato il chip e insieme siamo andati fino alla fine. E comunque il giorno più difficile della stagione è stato dopo il pareggio a FIrenze. Svolta Champions? Kiev. all’85’ eravamo fuori, se cambi il tuo destino in 4’ è sempre un momento chiave. Ma è stata fondamentale anche Roma, il 5 maggio: il sogno era la Champions, lo scudetto era un obbligo, vincere la Coppa Italia fu come dirci “E una, passiamo alla seconda”. Mi piace rivedere quella partita con uno dei miei assistenti, Giovanni Cerra, malato della Roma: piange ancora. Quale finale ho sofferto di più? Quella di Coppa Italia non la volevo giocare: l’inno della Roma prima della partita, arrivai a provocare “Fermate la musica o ce ne andiamo”. A Siena avevo paura: sei giorni dopo c’era la grande finale, temevo non giocassero quella partita come una finale. Zero a zero al 45’, la Roma vinceva 2-0, nello spogliatoio un caldo tremendo, non capivo come aiutare la squadra a svoltare tatticamente. Fu molto dura, e non finiva più. Avevo detto: “Un giorno mi piacerebbe vincere un campionato all’ultima”. Quel giorno mi dissi: “Mai più”».

INCONTRO MORATTI – Mourinho parla del primo incontro con il presidente Massimo Moratti e il percorso Champions iniziato a Manchester nel 2009: «Incontrai Massimo Moratti a Parigi, a casa sua, non in un hotel nascosto. Voleva farmi sentire voluto, ma anche a casa, e io sentii tutta la passione di un innamorato, capii che aveva non un’ossessione, la parola non mi piace, ma un grandissimo sogno: la Champions. La vittoria nasce però da Manchester, nel marzo del 2009: ci siamo detti con chiarezza che la qualità dell’Inter bastava per vincere lo scudetto, non la Champions. Che dovevamo cambiare anche tatticamente. I giocatori dentro lo spogliatoio erano tristi, fuori nessuno di noi piangeva: io,Moratti, Branca e Oriali eravamo già a parlare di linea difensiva più alta, di giocatori adatti ad almeno due sistemi di gioco, dei profili che ci servivano, di chi poteva restare».

Fonte: Gazzetta dello Sport.