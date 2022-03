Mourinho: «Grazie Italia dai due anni di Inter! Le prime quattro finiranno lì»

Trionfo per Mourinho nel derby Roma-Lazio, finito 3-0 (vedi articolo). L’ex allenatore dell’Inter, su DAZN, ringrazia l’Italia – non intesa come Nazionale – e commenta la classifica senza vedere possibilità di riprendere la zona Champions League.

CLASSIFICA COMPATTA – José Mourinho non vede la Roma in grado di riprendere una fra Inter, Juventus, Milan e Napoli: «In campionato mi sembra ovvio che le quattro che sono lì vanno a finire come le quattro prime. Non vedo nessuna di quelle a finire in quinta posizione, poi ci siamo noi, Atalanta, Lazio e Fiorentina fra quinta e ottava. Quattro squadre che stanno giocando bene, con delle potenzialità diverse rispetto alle prime. Finire quinti o ottavi fa differenza, vediamo come riusciamo a finire il campionato».

ORA AVVERSARIO – L’Italia è nella stessa parte di tabellone del Portogallo per i play-off di qualificazione ai Mondiali. Mourinho dà un giudizio sull’appuntamento imminente: «Finale annunciata? Turchia e Macedonia del Nord non dimentichiamole. Non sono scaramantico, è la realtà del calcio. La Turchia, principalmente per noi, sarà una partita difficile. Nessuno può aspettarsi che sia neutrale: amo l’Italia, amo vivere in Italia e ringrazio l’Italia per quello che mi ha dato nei due anni di Inter e adesso. Però forza Portogallo!»