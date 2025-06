Mourinho sull’eventuale post Inzaghi: «Bugie, con l’Inter mai contatti»

Mourinho ha voluto chiarire in merito alle voci che si sono intercorse su un possibile ritorno all’Inter come successore di Simone Inzaghi. Il tecnico portoghese ha spiegato così.

SOLO BUGIE – L’Inter ha trovato finalmente il nuovo allenatore: si tratta di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, dopo tredici partite nell’ultima stagione a Parma e una lunga trafila tra le squadre giovanili dell’Inter, ottiene la chance più importante della sua giovane carriera da allenatore: ossia allenare la Beneamata, finalista di Champions League e vicecampione d’Italia in carica. Durante l’ultima settimana, sono circolate tantissime voci sull’ipotetico successore di Simone Inzaghi. Non solo voci veritiere e certe su Cesc Fabregas, bloccato praticamente dal Como, ma anche altre un po’ meno come quella relativa ad un ipotetico ritorno di José Mourinho. L’ex tecnico nerazzurro, leggenda del Triplete del 2010, si è servito del Corriere dello Sport per smentire categoricamente queste illazioni. Ecco cos’ha detto al direttore Ivan Zazzaroni: «Le voci secondo cui l’Inter mi avrebbe chiamato non sono vere, è una grande bugia. Non ci sono stati contatti». Mourinho è al Fenerbahce e anche nella prossima stagione guiderà la squadra turca. Ma un ex di Mourinho, oltre a Chivu, rientrerà all’Inter: ossia il preparatore atletico Stefano Rapetti.