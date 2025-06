Mosquera, chi è il nuovo difensore finito nel mirino dell’Inter

Mosquera è il nome nuovo per la difesa dell’Inter. Il difensore del Valencia, classe 2004, in passato è stato seguito anche da altri importanti club di Serie A. Ecco la scheda del giocatore spagnolo.

CHI È – L’Inter continua la sua ricerca per regalare a Cristian Chivu un nuovo difensore centrale. Un difensore giovane e di prospettiva. L’ultimo nome è quello di Cristhian Andrey Mosquera. Si tratta di un difensore classe 2004 in forza al Valencia in Liga e già nel giro delle nazionali giovanili spagnole. Peraltro ha vinto la medaglia d’Oro nell’ultima Olimpiade che si è disputata a Parigi. In passato tre importanti club italiani lo aveva sondato: ossia Napoli, Milan e Juventus. Nell’ultima stagione, Mosquera ha giocato 41 partite, condite anche da un gol. Il Valencia ha chiuso la stagione al dodicesimo posto con 46 punti in classifica.

Mosquera-Inter, ecco chi è il gigante di oltre uno e novanta

RUOLO – Mosquera gioca prevalentemente nel ruolo di difensore centrale, ma essendo destro naturale, è stato adattato all’occorrenza anche come terzino destro. Si tratta di un ragazzo dal grande fisico, visto il metro e novantuno di altezza. Oltre ad essere molto bravo nel gioco aereo, è dotato anche di una buonissima velocità. Mosquera, nell’ultima stagione al Valencia, ha avuto una continuità spaventosa: in Liga non ha saltato neanche un minuto giocando sempre titolare, fatta eccezione per una sola partita (quella del 26 gennaio contro il Barcellona).

ORIGINI E PREZZO – Mosquera ha origini colombiane ma è nato ad Alicante. Nasce calcisticamente nel Valencia, dove fa tutta la trafila prima di approdare in Prima squadra nel gennaio del 2022 (suo esordio). Il difensore centrale va in scadenza nel 2026, ossia il prossimo anno. Secondo il sito specializzato Transfermarkt, il suo prezzo si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Ma essendo in scadenza, il Valencia potrebbe anche abbassare un po’ le pretese.