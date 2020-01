Moses, visite mediche cominciate ma Inter lo “nasconde”: il motivo

Victor Moses, esterno offensivo di proprietà del Chelsea ma in prestito al Fenerbahçe, ha iniziato le visite mediche necessarie prima di diventare giocatore dell’Inter

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, le visite mediche di Victor Moses, ala d’attacco do proprietà del Chelsea ma in prestito al Fenerbahçe, sarebbero in corso e saranno molto approfondite. Per questa ragione l’Inter starebbe tenendo un profilo molto basso sulla vicenda non postando alcuna foto di rito. Troppo ravvicinato è il caso che ha riguardato Leonardo Spinazzola e lo scambio saltato con Matteo Politano alla Roma. Nel frattempo, a Milano gli agenti e i legali italiani del giocatore starebbero definendo i dettagli del suo contratto. Stando a quel che riferisce “Calciomercato.com”, il laterale nigeriano, dopo le visite mediche all’Humanitas, si dirigerà ad Appiano per svolgere ulteriori test.