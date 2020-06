Moses: “Inter club enorme. Conte? So cosa ci...

Moses: “Inter club enorme. Conte? So cosa ci chiede, lui vuole solo che…”

Intervistato ai microfoni del “Matchday Programme”, Victor Moses ha parlato anche di Antonio Conte in occasione di oggi Inter-Sassuolo

RAGIONE DI VITA – Queste le parole di Victor Moses, terzino dell’Inter, sulla sua passione per il calcio. «Adoro il calcio, è stata la mia passione fin da bambino, è nel mio sangue ed è quello che voglio fare. Il punto di svolta della mia vita è stato quando a 16 anni ho fatto il mio debutto con il Crystal Palace. Sono entrato in campo e l’atmosfera era incredibile, mi ha fatto pensare che il calcio era la mia ragione di vita, qualcosa per cui dare tutto, impegnandosi al 100%».

CONTE – Moses sull’allenatore nerazzurro Antonio Conte. «E’ un grande uomo e allenatore, conosco bene il suo metodo di lavoro. Vuole il meglio dai suoi giocatori ed è questa la ragione per cui sono qui, perché ho lavorato per lui e so cosa chiede: vuole solo che lavoriamo sodo, che andiamo là fuori e che ci divertiamo praticando la nostra idea di calcio. Ovviamente è quello che io voglio fare, vincere con lui, con questa squadra e questo fantastico club».

COMPAGNI – Moses sui compagni di squadra. «Conoscevo anche Romelu, Ash (Young) e Christian. Sono tutti ragazzi fantastici e adesso andiamo tutti nella stessa direzione. L’Inter è un club enorme, con tifosi incredibili».

RUOLO – Moses sul suo ruolo in campo. «Nel mio ruolo servono energia e attenzione. Il mio obiettivo è rimanere sempre concentrato e sfruttare le mie qualità come la corsa e la tecnica per cercare di vincere la partita contribuendo con gol e assist e creando problemi alle difese avversarie».