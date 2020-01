Moses in mattinata al CONI per le visite...

Moses in mattinata al CONI per le visite mediche (ancora in corso) – CM

Condividi questo articolo

Victor Moses, secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, è arrivato al CONI questa mattina per svolgere le visite mediche ancora in corso. L’Inter, attenta, non vuole rischiare un caso Spinazzola 2.0 e valuta la condizione fisica del calciatore.

AL CONI – Victor Moses è arrivato questa mattina al CONI per effettuare le visite mediche ora in corso. Il calciatore nelle ultime stagioni ha sofferto con un paio di problemi fisici al Fenerbahce (in prestito dal Chelsea), per questo motivo l’Inter, anche in questo caso, prima della firma valuta la condizione atletica del calciatore nonostante la formula concordata con il club inglese (che risulterebbe in prestito con diritto di riscatto).

Fonte: Calciomercato.com