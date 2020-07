Moses, accordo tra Inter e Chelsea: una postilla complica le cose? – GdS

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, la situazione contrattuale di Victor Moses sarebbe leggermente migliore di quella di Sanchez (QUI le ultime sul cileno). Ma un dettaglio rischia di complicare le cose

DETTAGLI INFERNALI – La storia del prolungamento dei contratti, dei calciatori in prestito, sta diventando una simil-telenovela. Come riportano diversi quotidiani, questa situazione ha messo in luce evidenti responsabilità da parte della Uefa nella mancata presentazione di linee guida comuni. La querelle per Alexis Sanchez, tra l’Inter e il Manchester United, rischia di lasciare Antonio Conte senza alternative, in attacco, in Europa League. “Rischio che – scrive “La Gazzetta dello Sport” – per motivi diversi riguarda anche Victor Moses. L’accordo tra Inter e Chelsea è totale. Ma c’è una postilla inserita nel contratto, secondo cui il club inglese potrà richiamare il nigeriano in caso di cessione ad una società terza“.

