Morto Bellugi, lutto per l’Inter e nel mondo...

Morto Bellugi, lutto per l’Inter e nel mondo del calcio: aveva 71 anni

Condividi questo articolo

Mauro Bellugi

Mauro Bellugi è morto a 71 anni: colpito dal Covid, all’ex difensore dell’Inter e della Nazionale erano state amputate le gambe da tempo sofferenti

SCOMPARSO – Mauro Bellugi è morto a 71 anni. Se ne è andato l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale. Il 4 novembre è entrato in ospedale, perché positivo al Covid. In breve tempo la situazione è peggiorata tanto da portare all’amputazione di entrambe le gambe, sofferenti da tantissimo tempo. Club nerazzurro e mondo del calcio in lutto.