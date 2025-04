Morte Papa Francesco, l’annuncio del Coni anche in vista di Inter-Milan

Il Coni parla dopo la morte di Papa Francesco. Il massimo organismo sportivo italiano esprime il suo cordoglio. Nota anche in vista di Inter-Milan.

MINUTO DI SILENZIO – Bruttissimo risveglio per l’Italia e il mondo intero, che salutano il Santo Padre Papa Francesco. Il Pontefice si è spento stamani all’età di 88 anni. Lo sport si unisce intorno alla sua figura. Dopo le parole di Gravina, presidente della Figc, e la comunicazione sulle sospensione di tutte le attività legate alla Figc, il Coni, ossia il massimo organismo sportivo italiano, ha appena indetto l’osservazione di un minuto di silenzio per tutte le manifestazioni sportive che si terranno durante la settimana. Questa la nota ufficiale: “Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere tutte le attività sportive previste nella giornata odierna. E a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche in programma in Italia nel resto della settimana. Per piangere la scomparsa del Santo Padre Francesco e onorarne la memoria”.

Morte Papa Francesco, giorni di lutto: minuto di silenzio anche in Inter-Milan

GIORNI DI LUTTO – Dunque, anche per il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, ad oggi non a rischio, verrà osservato il minuto di silenzio in rispetto di Papa Francesco. E ciò avverrà anche per le successive partite di Serie A, in programma il prossimo weekend. Sono giorni di lutto in tutto il mondo e soprattutto nel nostro paese.