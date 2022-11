Moratti: «Zhang sta cercando di tenersi l’Inter! Lukaku? Grande fregatura»

Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato della squadra di Inzaghi ma anche del futuro del club e sulle intenzioni di Steven Zhang. L’ex patron nerazzurro, intervenuto sul canale YouTube di Gian Luca Rossi, spera che rimanga la stessa proprietà. Di seguito le sue dichiarazioni

FREGATURA – Massimo Moratti parla dell’Inter di Simone Inzaghi che riprenderà il suo campionato il 4 gennaio contro il Napoli: «L’Inter mi sembra che stia bene, c’è qualche acciacco stagionale però sta bene. Adesso immagino che il riposo possa aiutare tutte le squadre, Inter compresa. Da gennaio sarà un nuovo campionato, vedo che si danno da fare lo stesso sul mercato nonostante non ci sia bisogno di grandi acquisti. Lukaku? Ci siamo quasi dimenticati che l’Inter deve fare a meno di un giocatore su cui ha basato tutto, una grande fregatura perché non ha mai giocato in pratica».

SPERANZA – Moratti dice poi la sua sul futuro dell’Inter e sulle intenzioni di Steven Zhang: «Futuro? La situazione è che Zhang sta cercando di tenersi l’Inter e devo dire che è l’obiettivo migliore perché cambiare è uno shock troppo grande per qualsiasi club. Quindi è meglio se rimangono sempre gli stessi. Spero anche io che sia serio questo modo di pensare. Se ho ancora passione? Il calcio è il calcio, al di là di tutto. È affascinante di per sé».