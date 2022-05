Moratti: «Triplete? Sorpreso dalla serenità! Scudetto resta molto difficile»

Massimo Moratti, intervenuto a Radio Rai 1 Extratime, si è espresso sulla vittoria del Triplete. Oggi 22 maggio ricorre la data della fatidica finale di Madrid. L’ex patron si è espresso anche sullo Scudetto

TRIPLETE − Moratti ricorda soprattutto un elemento durante la storica cavalcata del 2010: «La serenità è stata la cosa più sorprendente, non ci hanno fatto soffrire in quel triplete se non per l’ultima partita col Bayern Monaco. Ringrazio questo ai giocatori e a José Mourinho. 1964? Mio padre raggiante di gioia, serata fantastica con Corso che fece un gol meraviglioso. Abbiamo avuto il piacere di vincere la Champions League di nuovo come famiglia, è stata una cosa bellissima soprattutto perché ho ripetuto una cosa già fatta da mio padre».

SCUDETTO − Moratti sull’attesa relativa alla lotta tra Inter e Milan: «Diciamo che non dipende più da noi. L’importante per noi è vincere contro la Sampdoria, poi nel calcio può succedere di tutto. Penso sia una cosa abbastanza difficile, ma come interista spero che succeda».