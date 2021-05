Moratti: «Mi spiace per Zhang, farà di tutto per l’Inter. Inzaghi? No giudizi»

Alla lista di persone che commentano la situazione dell’Inter, in divenire, si aggiunge anche Moratti. L’ex presidente ha parlato ai cronisi presenti fuori dalla sede della Saras, esprimendo il suo rammarico per la contestazione della Curva Nord verso Zhang (vedi articolo) e non sembrando particolarmente contento dalle voci su Inzaghi.

LA REAZIONE – Massimo Moratti prova a capire perché la Curva Nord ha contestato in sede: «Non lo sapevo. Direi che queste sono le reazioni che solitamente la Curva ha per partecipare alla vita della società. Mi dispiace per Steven Zhang, che non credo faccia apposta ad avere una situazione del genere. Farà di tutto per evitarla, non so cosa succederà con l’allenatore e gli altri ma c’è il futuro lo stesso, anche se ci saranno cambiamenti nell’ambito tecnico. Antonio Conte via? Ognuno agisce per il proprio carattere e la propria storia, quindi non posso giudicare. Simone Inzaghi? Lascio scegliere alla società, non posso permettermi di dare giudizi personali. Io deluso dall’Inter? Intanto accontentiamoci di aver vinto un campionato bellissimo, poi ci sono i cambiamenti che nella vita possono essere visti negativamente e invece hanno dei risvolti positivi. Speriamo in questo. Io definitivamente fuori dall’Inter? Come allenatore penso di sì (ride, ndr), per il resto pure».