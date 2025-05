Moratti: «Sono in tensione per il 31! Inter, allo scudetto pensaci»

Moratti, oggi 80 anni, è già in clima PSG-Inter, finale di Champions League. Ma al contempo, crede ancora allo scudetto nella lotta con il Napoli.

FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – Il presidente Massimo Moratti, che oggi ha ricevuto una festa a sorpresa con tanti ex nerazzurri invitati, si è concesso poi a QSVS. L’ex patron ha parlato in questo modo della finalissima del prossimo 31 maggio tra PSG e Inter: «Io in tensione per il 31 maggio. Come a Madrid? Sì, ma non bisogna fidarsi del fatto di sentirsi favoriti: però comunque è chiaro che in questa finale siamo leggermente favoriti dalla tradizione insomma. Saremo tutti emozionati».

INZAGHI E MOURINHO – Poi Moratti risponde alla domanda sul paragone tra Simone Inzaghi e José Mourinho: «Sono diversi, tutti e due sanno come fare le squadre di calcio. Inzaghi è molto bravo e pacato, mi piace quando lo sento nelle interviste».

SCUDETTO – Infine, non può mancare la domanda sul titolo. Moratti ci crede ancora, visto il piccolissimo margine di distacco dal Napoli di Conte: «Io credo di sì. Non è impossibile pensarci perché il Napoli ha una partita assolutamente difficile. Anche noi ce l’abbiamo difficile, ma se riusciamo a vincerle entrambe può venir fuori qualcosa in più».