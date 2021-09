Moratti: «Scudetto? Inter ben messa! Inzaghi ha sopportato senza rumore»

Moratti è intervenuto nel corso di “Parametri Zero”, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di “Centro Suono Sport”. L’ex presidente dell’Inter ha parlato di Mourinho e dei Campioni d’Italia in carica targati Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni

DETTAGLI MILANESI – Massimo Moratti conosce bene José Mourinho. L’ex patron dell’Inter svela alcuni dettagli legati ai tempi milanesi del portoghese: «Cosa ho pensato quando ho letto l’annuncio di Mourinho alla Roma? Ho pensato che la Roma aveva fatto un colpo di genio notevole, penso che sia la società adatta a lui. Ho sempre detto – ed è la verità – che Mourinho non ha mai creato interferenze sul mercato della società. È stato forse l’unico allenatore che non ha mai chiamato a casa per parlarmi di qualche giocatore. Si è sempre comportato in maniera perfetta, dando consigli e seguendo le esigenze della società ma mai ossessivo nei confronti della società o miei».

NUOVO CAMPIONATO – Moratti dice poi la sua sulla nuova Serie A e sulle chance scudetto dell’Inter: «Se l’Inter è l’unica favorita allo scudetto? Per scaramanzia devo dire più squadre ma sembra che l’Inter sia ben messa. Ha un allenatore molto bravo e intelligente che ha saputo sopportare le vendite senza fare casino e poi ricostruire con una squadra che gioca benissimo per merito suo. Quindi siamo tutti curiosi e speranzosi, ma la squadra c’è: la difesa è forte e l’attacco ci sembra che stia girando bene».