Moratti: «San Siro? Contrario ad abbatterlo! Ricordatevi cosa si dice»

Moratti dice no ad alta voce alla proposta di demolizione del Meazza, per costruire un impianto fuori da San Siro. L’ex presidente dell’Inter, parlando al programma Giù la maschera su Rai Radio 1, ribadisce la sua contrarietà e dà alcuni consigli.

NO SECCO – Per Massimo Moratti il Meazza, il “suo” stadio, va preservato: «Milano è meraviglioso come stadio. In quelli più piccoli, con uno stadio nuovo, servono gli investimenti necessari per la corsa alla Serie A. È più una questione nazionale. Io sono contrario all’abbattimento di San Siro, non voglio farmi i fatti di Inter e Milan ma ricordo che chi commenta le partite ogni volta dice che quello stadio è spettacolare. Io credo che San Siro abbia una cosa che è fondamentale: lo spettatore vede benissimo la partita, questa è la cosa principale. Poi ci si può lavorare intorno, però a parere mio è eccessivo abbatterlo. Poi è vero che con lo stadio nuovo arrivano gli introiti e si riducono i debiti».

LE DECISIONI – Moratti, che oltre alla questione San Siro ha anche dato l’Inter favorita per vincere la Serie A, ricorda come gestiva lui la società: «Le scelte avvenivano più per passione, per tifo, per la voglia che la squadra fosse forte e il pubblico fosse contento. C’era questo desiderio di realizzare questo sogno personale e di farlo per tutti. Poi sì, si stava decisamente attenti ai numeri, però alla fine scivolavo sempre con qualche acquisto che non avevo previsto ma con qualcosa che rendeva la squadra competitiva. Ossia quello che mi interessava di più».