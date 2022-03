Moratti: «Liverpool-Inter? Buttata un’occasione! Mancato coraggio»

Moratti ha presenziato alla libreria La Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano a un evento legato alla presentazione del libro postumo di Gino Strada “Una persona alla volta”. A margine dell’evento non si è negato un breve commento su Liverpool-Inter di ieri.

IL RAMMARICO – Per Massimo Moratti oggi serata dedicata a Gino Strada, fondatore di Emergency, con cui ha vissuto tantissime esperienze. Inevitabilmente, però, l’ex presidente dedica un pensiero alla partita fatta ieri dall’Inter a Liverpool in Champions League: «Ieri abbiamo buttato un’occasione. Per conto mio, con un po’ più di coraggio alla fine, forse si poteva fare di più».