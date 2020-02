Moratti: “Juventus-Inter importante, temo Chiellini. Conte valore aggiunto!”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, nel corso di un’intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport”, ha detto la sua riguardo Juventus-Inter importante per la corsa scudetto, soffermandosi in particolare sul lavoro di Antonio Conte e l’importanza di Romelu Lukaku.

SU JUVENTUS-INTER – Massimo Moratti dice la sua riguardo Juventus-Inter in programma domenica sera: «Inter per lo scudetto nonostante la sconfitta a Torino? Dopo resterebbero comunque tante partite e loro devono concentrarsi anche sulla Champions. Ma è vero che, se non proprio decisiva, è una sfida molto molto importante. Pronostico? Pronostici nemmeno sotto tortura, per scaramanzia. Ma credo che dovremo cavalcare la forza di Lukaku. Ricordi? Un 3-1 con doppietta di Cruz nel 2003, quando alla vigilia si fece male Cannavaro e sembravamo spacciati. Ma soprattutto il 3-1 del 2012 con Stramaccioni, due gol di Milito e poi Palacio. E pensare che a pochi secondi dal via erano passati in vantaggio con un gol in clamoroso fuorigioco e dopo l’arbitro aveva risparmiato il secondo giallo a Lichtsteiner malgrado un’entrataccia da rosso. Chi temo della Juventus? Troppo facile pensare a Ronaldo. Allora dirò Chiellini, un vero duro con grande spirito di squadra. Speriamo che non giochi per essere al meglio negli impegni successivi…».

A PORTE CHIUSE – Massimo Moratti continua parlando del big-match in riferimento al fatto che si giocherà a porte chiuse: «In effetti non ricordo precedenti in questo senso. L’assenza del pubblico rende ancora più complicato fare un pronostico, perché non si può sapere come le squadre reagiranno a una situazione così anomala. Credo che dovremo approfittarne di questa situazione. Che peraltro arriva in una stagione già di suo particolare. Intanto la Juve è in un anno di transizione, dopo tanto tempo con lo stesso tecnico si deve ritrovare. Lo si è visto anche a Lione. E soprattutto noi siamo cresciuti rispetto agli anni scorsi. Squadra forte e l’allenatore c’è».

SU CONTE – Massimo Moratti parla dell’arrivo di Antonio Conte e del suo lavoro: «Conte chiede un’intensità altissima che la squadra faticava a tenere per i 90’. Ma credo che da quelle gare autunnali la squadra sia cresciuta. Il valore aggiunto dell’Inter? proprio Conte. Lo conoscevo, ma sono rimasto comunque impressionato dalla sua grinta, dall’attaccamento agli obiettivi, dalla cura dei dettagli. Non ero convinto da lui? Io sono stato quello che ha scelto Lippi…».

SACRIFICARE – Massimo Moratti dice la sua riguardo la scelta di privarsi di tre giocatori importanti a inizio stagione: «Addio di Radja Nainggolan, Mauro Icardi e Ivan Perisic? Devo essere onesto. Al tempo ero perplesso, mi sembrava un azzardo. Ma anche per il solo fatto che ci ha portato Lukaku, si è rivelata giustissima».