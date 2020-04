Moratti: “Inter, riconoscente ai tifosi. Ripresa? No. Comprerei Haaland!”

Massimo Moratti, attraverso il sito “Calciomercato.com” è stato eletto dai tifosi dell’Inter come nerazzurro più amato della storia, e in un’intervista ha detto la sua riguardo la possibile ripresa del campionato e il giovane centravanti Erling Håland, che sta facendo parlare di sé in Europa.

PIÙ AMATO – Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è stato votato dai tifosi come nerazzurro più amato di sempre. In una lunga intervista su Calciomercato.com l’ex presidente ha risposto così: «I tifosi mi hanno votato come nerazzurro più amato della storia? È un sentimento che non può che rendermi riconoscente. Ringrazio tutti per l’affetto, credo sia il risultato di tanti anni belli trascorsi insieme. Terminati poi benissimo. Chi avrei votato io a parte mio papà? Facchetti per tutto quello che ha dato e per quello che ha significato negli anni per l’Inter e per noi interisti, sia da calciatore che da dirigente».

MENO SIMPATICI – Moratti parla anche dei personaggi “meno simpatici” votati dai tifosi nerazzurri, ovvero Pavel Nedved e Wanda Nara: «I tifosi hanno votato Nedved e Wanda Nara come i meno simpatici? Non me li aspettavo così in alto e in effetti non ho una spiegazione. Nedved fu autore di un fallo che costò un infortunio a Figo, mentre Wanda Nara a un certo punto ha disturbato l’equilibrio dell’ambiente. Ma deve rimanere una cosa spiritosa».

VIDEO – Moratti parla ancora del suo studio dei giocatori attraverso i video: «Studio ancora i calciatori? In questo preciso momento storico mi sto divertendo moltissimo nel riguardare con attenzione filmati della Grande Inter. Ma in generale guardo sempre qualche partita dei campionati esteri per scoprire qualcosa di interessante. È un istinto. Io ne facevo scegliere un paio agli allenatori e per il resto facevo io. Chi ho accontentato più di tutti? Lippi, credo di avergli preso tutti o quasi quelli che mi ha chiesto».

RIPRESA – Moratti dice la sua riguardo la possibile ripresa del campionato di Serie A: «Credo di no. Sicuramente potranno dirmi che non ho gli strumenti per decidere in merito ma onestamente credo sia più utile concentrarsi sulla prossima stagione invece che accanirsi su questa».

HAALAND E MBAPPE – Moratti conclude parlando di due talenti del calcio europeo: «Mbappé ha più classe, ma mi lasci dire che andrei su Haaland. Mi intriga di più perché nel vederlo giocare mi dà ancora la sensazione di essere un po’ grezzo e allora penso a cosa potrebbe combinare quando il tempo e le gare lo porteranno ad essere più maturo. Haaland mi incuriosisce di più, io comprerei lui».

Fonte: Calciomercato.com