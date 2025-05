Moratti: «Inter, speriamo di vivere emozioni del 2010! Spero su Inzaghi»

Una giornata speciale, all’insegna della storia e della passione nerazzurra, ha avuto come protagonista anche Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, presente all’evento organizzato al ristorante Botinero per celebrare i 60 anni dalla conquista della seconda Coppa dei Campioni, datata 1965.

STAGIONE INCREDIBILE – Nel corso della serata, Massimo Moratti ha rilasciato alcune dichiarazioni significative al giornalista Marco Barzaghi, che ha pubblicato l’intervista sui propri profili social. Le parole dell’ex presidente non sono passate inosservate, cariche di emozione e sostegno per l’attuale squadra: «Le emozioni sono sempre grandi, fin da ragazzo e poi fortunatamente anche a Madrid. Adesso speriamo di rivivere le stesse emozioni in uno stadio stupendo come quello di Monaco. La meriteremmo perché abbiamo fatto una bellissima Coppa dei Campioni». Facendo riferimento al cammino dell’Inter in questa edizione della Champions, che l’ha vista affrontare avversari – tra gli altri -, come Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Barcellona.

Moratti sul futuro (ancora incerto) di Inzaghi

DEVE RESTARE – Non poteva mancare un pensiero sull’allenatore Simone Inzaghi, protagonista di una stagione esaltante con l’Inter e la seconda finale di Champions League conquistata nel giro di tre anni: «Spero che Inzaghi rimanga, è un bravo allenatore che fa giocare bene la squadra. Quest’anno ha avuto anche risultati stupendi, sarebbe un peccato che andasse via».

Fonte: Profili social di Marco Barzaghi