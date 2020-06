Moratti: “Inter con un buon futuro. Lautaro Martinez? Se vuole andare…”

Massimo Moratti ha concesso una breve intervista telefonica ai microfoni di “Sport Mediaset” in cui ha parlato di Inter e del “caso” Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona

L’INTER DI SUNING, ERIKSEN E LAUTARO – Moratti parla del futuro dell’Inter, ma anche di mercato: «Tutto è un po’ sparigliato, ma credo che rimangano solide la volontà e le potenzialità di Suning, quindi credo che l’Inter avrà un buon futuro. Mercato? In questo momento bisogna vedere come va Eriksen, poi serve un grande centrocampista e poi serve certamente qualcuno sulle fasce. Lautaro Martinez? Non puoi frenare qualcuno che ha l’idea di esprimersi da un’altra parte. Non puoi costringerlo a stare malvolentieri nello stesso posto».