Morata out contro l’Udinese. A rischio anche la gara con l’Inter? I dettagli

Condividi questo articolo

Alvaro Morata Crotone-Juventus

Lo spagnolo è stato escluso a sorpresa da Juventus-Udinese per un problema muscolare. Il calendario delle prossime settimane racchiude diversi impegni, tra cui la sfida con l’Inter in programma domenica 17 gennaio. Alvaro Morata potrebbe saltare parecchie partite, a cominciare da quella con il Milan di mercoledì prossimo. Dettagli e possibili scenari

TEGOLA – Non arrivano buone notizie dall’infermeria, per la Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero è stato costretto a rinunciare ad Alvaro Morata nel posticipo contro l’Udinese. Stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe trattarsi di un problema alla coscia che potrebbe tenerlo fuori dai campi per un periodo di tempo che va dai 10 ai 14 giorni. Un bel guaio per Pirlo, che ha scelto di schierare Paulo Dybala per sostituire l’ex Real Madrid. Ma da qui a fine mese i bianconeri scenderanno in campo ancora sei volte, Coppa Italia compresa. Morata potrebbe dunque saltare diverse partite a causa del calendario fitto. Quasi certamente lo spagnolo non sarà a disposizione per il big match contro il Milan, in programma mercoledì sera a San Siro. Ma la sua presenza sarebbe addirittura in dubbio per la sfida contro l’Inter del 17 gennaio. Nel mezzo, i bianconeri affronteranno Sassuolo e Genoa tra le mura amiche. Una tegola non da poco, in questo momento storico della stagione, per Andrea Pirlo.